02.02.2017 / 14:59



В Мариуполе соревновались за лидерство запрограммированные детьми роботы (ФОТО)











Запрограммированные детьми роботы соревновались за лидерство в Мариуполе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В мариупольской «Халабуде» в прошедшие выходные участники «Робоклуба» выставили собранные своими руками модели робо-наборов LEGO Education для участия в гонках.

Пять роботов, запрограммированных детьми, показали свои возможности, приведя зрителей в полный восторг.

Куратор проекта Анастасия Пономарева рассказала, что модели собирали и программировали две группы детей, в каждой из которых по 10 человек возрастом от 6 до 10 лет, занимающихся направлением роботехника. По её словам, в «Робоклубе» также производится обучение по направлению программирование, где дети занимаются созданием мультфильмов.

Курс обучения по проекту длится 2 месяца, он бесплатный. На проект были собраны средства в количестве 70 тыс. грн. при посредничестве благотворителей.