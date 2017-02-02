02.02.2017 / 14:10



За январь мариупольские налогоплательщики направили в бюджет страны почти 300 млн грн

За январь налогоплательщики Донецкой области перечислили в бюджет страны 1 миллиард 62 миллиона гривен, что на 36% больше, чем в январе прошлого года.

Бесспорным лидером среди фискальных органов региона остается Мариупольская окружная налоговая инспекция. За первый месяц 2017 года мариупольцы направили в бюджет страны свыше 299 млн гривен. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ГФС регион, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Второе место по итогам января текущего года занимает Красноармейская ОГНИ. Специалисты инспекции обеспечили сбор налогов на 152 млн гривен.

Троицу лидеров в этот раз закрывает Артемовская ОГНИ с общим сбором в сводный бюджет свыше 132 млн гривен.