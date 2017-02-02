02.02.2017 / 12:53



В Мариуполе возобновило работу госпитально-гериатрическое отделение

Госпитально-гериатрическое отделение возобновило свою работу на базе мариупольской городской больницы №9. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«В связи с реформированием и реорганизацией здравоохранения госпитально – гериатрическое отделение, в соответствии с приказом управления здравоохранения от 30.11.2016 № 302, переведено из городской больницы №2 в городскую больницу №9 - МСЧ работников ДМФ. После непродолжительного перерыва, с 1 февраля, госпитально-гериатрическое отделение на базе городской больницы №9 возобновляет свою работу», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время для лечения и оздоровления ветеранов развернуто 18 койко-мест. В процессе подготовки к открытию проведен текущий косметический ремонт помещений. В каждой палате имеется санитарный блок, в котором находится туалет, душ, бойлер для подачи горячей воды. Оборудована комната для приема пищи и раздаточная. Отделение полностью обеспечено инвентарем, медикаментами, питанием из средств городского бюджета.

Планируется поэтапный (еженедельный) прием ветеранов и лиц льготных категорий, имеющих право на прохождение лечения и реабилитации в условиях госпитально-гериатрического отделения.

После окончания ремонта в помещениях, прилегающих к отделению, количество койко-мест будет увеличено до 30 коек, а также оборудована комната отдыха с библиотекой и музыкальным салоном.