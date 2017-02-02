02.02.2017 / 12:25



В Мариуполе выступила популярная в конце 80-х - начале 90-х годов группа (ФОТО, ВИДЕО)











Легендарная полтавская группа «Фристайл», очень популярная в конце 80-х - начале 90-х годов, провела в Мариуполе концерт в ДК «Металлургов». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Этот коллектив, его творчество – это отражение внутреннего мира каждого из нас: наших переживаний, радостей, разлук и встреч. Именно благодаря такой жизненности текстов и чувственному вокалу очаровательной Нины Кирсо популярность команды «Фристайл» сохраняется в течение вот уже четверти века», - пишут организаторы.