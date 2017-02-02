02.02.2017 / 11:47



Почти 3 тыс. мариупольцев обратилось в контактно-коммуникационный отдел в январе месяце

По данным контактно-коммуникационного отдела за период 01.01.2017 по 31.01.2017 поступило 2806 обращений мариупольцев. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Среди вопросов, наиболее часто задаваемых жителями города, лидируют вопросы по социальной защите – 1746 обращений (62%). Во вторую очередь мариупольцев волнует водоснабжение и канализация - 399 обращений (14%). Далее идут отопление – 189 обращения (7%), эксплуатация жилого фонда – 136 обращение (5%), благоустройство – 98 обращений (4%) и др.

Жители города, обратившись в службу «15-55» получили 3131 консультаций.

Контактно-коммуникационный отдел Городского совета (служба “15-55”), напоминает – телефонная служба, где каждый может получить консультацию или зарегистрировать обращение по вопросам компетенции городского совета, работает в круглосуточном режиме.

Номера телефонных линий: 15-55 (со стационарного телефона)

(067) - 345 – 15 – 55