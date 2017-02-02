02.02.2017 / 11:03



В этом году отремонтируют более 130 вагонов мариупольских пассажирских поездов (ФОТО)











В Мариуполе в 2017-м году отремонтируют 135 вагонов пассажирских поездов всех направлений – Киев-Мариуполь, Львов-Мариуполь, Константиновка-Одесса и прицепной группы Мариуполь-Харьков. На капитальный ремонт всех 19 вагонов поезда сообщением Мариуполь-Киев Укразализныця выделила 170 млн. грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщил начальник Мариупольского пассажирского вагонного депо Виталий Коваленко, в настоящее время изношенность вагонов парка депо составляет 95,4%.

«Будет проведен капитальный ремонт вагонов - выполнены кузовные работы, отремонтирована ходовая часть, внутреннее оборудование, а также покраска, шпаклевка и сварка металла», - сказал Виталий Коваленко.

По его словам, ремонт одного вагона занимает около 20 суток.

«Срок эксплуатации вагонов от ремонта до ремонта – 5 лет. В настоящее время в депо 250 вагонов, из которых 160-ти - более 28-ми лет. Им проводят диагностику. В прошлом году мы ремонтировали порядка 12 вагонов в месяц, в этом году обновим 135. Приобретение новых вагонов по Донецкой дороге не планируется», - уточнил Виталий Коваленко.