02.02.2017 / 10:33



Под Мариуполем горел один из ангаров с сеном

По информации пресс-офицера ОТГ «Мариуполь» Ивана Чмиля, этой ночью, приблизительно в 23:45, севернее от населенного пункта Сартана под Мариуполем незаконными вооруженными формированиями было выпущено 40 снарядов РСЗО «Град». В результате от попадания осколка произошло возгорание одного из ангаров в районе Сартаны, в котором хранилось сено. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.