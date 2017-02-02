02.02.2017 / 09:59



В Мариуполь прибыла 288-я автоколонна Гуманитарного штаба с помощью

Вчера в Мариуполь прибыла 288-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для жителей «серой зоны» и населенных пунктов на самой линии соприкосновения, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Штаба.



Из 160 тонн доставленной гуманитарной помощи волонтеры сформируют 16 тыс. 695 взрослых и детских продуктовых наборов. Все продукты имеют сопроводительные документы, подтверждающие состав и качество, - говорится в сообщении ведомства.