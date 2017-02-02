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02.02.2017 / 09:59
В Мариуполь прибыла 288-я автоколонна Гуманитарного штаба с помощью
Вчера в Мариуполь прибыла 288-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для жителей «серой зоны» и населенных пунктов на самой линии соприкосновения, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Штаба.
Из 160 тонн доставленной гуманитарной помощи волонтеры сформируют 16 тыс. 695 взрослых и детских продуктовых наборов. Все продукты имеют сопроводительные документы, подтверждающие состав и качество, - говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 1 февраля 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 313 тыс. 561 взрослый и детский наборы выживания по обе стороны линии соприкосновения.