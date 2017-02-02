02.02.2017 / 09:27



В Мариуполе выявлен факт подделки паспортных данных

Несоответствие печатей в документе было обнаружено в Мариуполе во время процедуры обмена паспорта на новый. Об этом сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как рассказали в ведомстве, в Левобережную государственную миграционную службу обратился мужчина из города Харцызск с просьбой заменить паспорт в связи с порчей старого. Во время проверки его документов выявлены признаки подделки печатей в паспорте.

В полиции мужчина пояснил, что в период, когда возникла необходимость вклеить новое фото в соответствии с возрастом, возможности выехать с неподконтрольной территории у него не было. Тогда потерпевший нашел объявление, в котором за 700 гривен предлагались все услуги паспортного стола на территории Украины. Заявитель, не сомневаясь, воспользовался возможностью.

Через две недели после оплаты услуг гражданин получил паспорт с новым фото и печатями паспортного стола Орджоникидзевского района. Однако через время документ был поврежден, и поэтому он приехал в Мариуполь, по месту восстановления данных, чтобы заменить его.

В Левобережном отделении полиции уже расследуется аналогичное правонарушение. В предыдущем случае женщина приехала из Макеевки для замены паспорта в связи со сменой фамилии.