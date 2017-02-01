Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 3 февраля 2017 года, Пятница
Беречь пассажиров
Горячие сердца и умные головы
Ближе к Донбассу
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / ММК им. Ильича стабилизировал работу доменного цеха

01.02.2017 / 21:20

ММК им. Ильича стабилизировал работу доменного цеха

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича перешел на работу тремя доменными печами за счет поставок кокса с "Азовстали" и Торецка. Как сообщил в своем Facebook гендиректор ММКИ Юрий Зинченко, поступление в ближайшее время еще 15 тыс. тонн кокса из Енакиево позволит создать 10-дневный запас топлива и стабилизировать работу предприятия. 

"В результате оперативных управленческих решений в Метинвесте мы ожидаем поставку одного маршрута кокса с комбината "Азовсталь" и одного из Дзержинска. Еще  15 тысяч тонн кокса переадресовано с Енакиевского металлургического завода. Этих объемов хватит всего на десять суток. Но главное, что мы вышли из той критической ситуации, в которой находились еще вчера. На ММКИ на данный момент работает три доменных печи, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить сырьем все четыре", - пишет Юрий Зинченко.

Вчера, 31 января, в связи резким сокращением поставок кокса с Авдеевского коксохима, ММК им. Ильича перевел две доменные печи из четырех на тихий ход, чтобы поддерживать жизненно важную для предприятия газотранспортную систему. 

Как сообщил Юрий Зинченко, на данный момент созданы предпосылки для возобновления поставок кокса из Авдеевки в Мариуполь: "Надеюсь в ближайшее время и завод, и город будут запитаны электричеством. После установления режима тишины, удалось восстановить железнодорожное полотно на участке Авдеевка-Очеретино. Это позволило АКХЗ сформировать еще один маршрут кокса в нашу сторону. Отдельно хочу поблагодарить губернатора нашей области Павла Ивановича Жебривского. Во многом благодаря его усилиям на несколько часов были прекращены обстрелы и ремонтники смогли ликвидировать последствия обстрелов на железной дороге. Теперь ждем от ж/д служб слаженной работы и оперативных правильных решений по доставке кокса на комбинат имени Ильича".

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

01.02.2017


21:20   ММК им. Ильича стабилизировал работу доменного цеха


17:38   Прямой диалог Фонда Госимущества и мариупольского СРЗ обещает быть конструктивным


17:35   На Донбассе за неделю зафиксировано 5,6 тыс. нарушений Минских соглашений, - Столтенберг


16:55   В Мариуполе разработан план мероприятий на случай выявления африканской чумы


16:36   Возле Авдеевки ремонтная бригада попала под обстрел, - П.Жебривский


16:25   В Мариуполь эвакуировали первых беженцев из Авдеевки


15:38   На Донбассе мужчина вез на санях в сторону госграницы более 100 кг мяса (ФОТО)


15:37   Под Мариуполем обнаружен тайник с гранатами


14:58   В Мариуполе стартует II тур открытого XXVI чемпионата Украины по водному поло среди мужчин


14:49   Пиротехники начали разминирование Авдеевки. Следом идут аварийные бригады для ремонтных работ, - Гройсман


14:10   Легализации заработной платы на Донетчине дополнительно принесла в бюджет свыше 26 млн гривен


14:10   В Мариуполе "мастер по ремонту замков" обокрал квартиру


13:35   Около 30% выпущенных по Авдеевке снарядов не разорвались, их надо разминировать, – Зубко


13:33   В Мариуполе почти 600 тыс. грн выделены на стипендии спортсменам


12:55   На Донетчине развернули более 250 стационарных пунктов обогрева


12:50   Мариупольским абитуриентам: регистрация на ВНО стартует 6 февраля


12:20   В Авдеевку на Донетчине направили врачей-добровольцев


12:20   Мариуполец хранил опасные «сувениры» на память о войне (ФОТО)


11:41   В Мариуполе в результате пожара пострадал мужчина


11:40   Из Авдеевки вывезли более 200 человек, но массовой эвакуации пока нет, - ДонОГА (ВИДЕО)

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
02.02.2017
19:40
В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»
19:00
Глава ММК им. Ильича уличил «Укрзализныцю» в скрытом повышении тарифов до 40%
17:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции
16:49
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь (ФОТО)
16:05
Международный институт поможет мариупольским депутатам повысить уровень профессиональных знаний (ФОТО)
15:40
Мариупольские поезда оснастят холодильниками и микроволновками (ФОТО)
14:59
В Мариуполе соревновались за лидерство запрограммированные детьми роботы (ФОТО)
14:10
За январь мариупольские налогоплательщики направили в бюджет страны почти 300 млн грн
13:35
Мариупольцев приглашают на вечер памяти Кузьмы Скрябина «Музыка. Память. Любовь»
12:53
В Мариуполе возобновило работу госпитально-гериатрическое отделение
12:25
В Мариуполе выступила популярная в конце 80-х - начале 90-х годов группа (ФОТО, ВИДЕО)
11:47
Почти 3 тыс. мариупольцев обратилось в контактно-коммуникационный отдел в январе месяце
Все новости
Новости Украины и Мира
02.02.2017
17:26 80-летняя переселенка привезла на Донбасс уникальные вышивки времен Киевской Руси (ФОТО)
16:51 Алмаз и Бриллианта – как на Донетчине родители называли детей в 2016 году
16:05 Автолюбителей Донетчины предупреждают об осадках и гололеде
15:10 ВСУ продолжают очистку Авдеевки от боеприпасов калибра 120, 122, 152 мм (ФОТО)
14:15 Житель Донетчины заготовил себе «на зиму» 3 кг конопли (ФОТО)
13:25 Суд ООН в Гааге назначил дату слушаний по Донбассу
12:21 На Донбассе начнется реализация культурно-образовательного проекта «Живая библиотека»
11:23 Легкоатлетка Донетчины получит олимпийскую «бронзу» Лондона-2012 в женской эстафете (ФОТО, ВИДЕО)
10:34 Миссия ОБСЕ зафиксировала рекордное количество взрывов в зоне АТО
09:42 ОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ в Авдеевке, - Хуг
09:21 На Донбассе задержали на взятке начальника горотдела миграционной службы
01.02.2017
17:35 На Донбассе за неделю зафиксировано 5,6 тыс. нарушений Минских соглашений, - Столтенберг
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования