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01.02.2017 / 21:20
ММК им. Ильича стабилизировал работу доменного цеха
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича перешел на работу тремя доменными печами за счет поставок кокса с "Азовстали" и Торецка. Как сообщил в своем Facebook гендиректор ММКИ Юрий Зинченко, поступление в ближайшее время еще 15 тыс. тонн кокса из Енакиево позволит создать 10-дневный запас топлива и стабилизировать работу предприятия.
"В результате оперативных управленческих решений в Метинвесте мы ожидаем поставку одного маршрута кокса с комбината "Азовсталь" и одного из Дзержинска. Еще 15 тысяч тонн кокса переадресовано с Енакиевского металлургического завода. Этих объемов хватит всего на десять суток. Но главное, что мы вышли из той критической ситуации, в которой находились еще вчера. На ММКИ на данный момент работает три доменных печи, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить сырьем все четыре", - пишет Юрий Зинченко.
Вчера, 31 января, в связи резким сокращением поставок кокса с Авдеевского коксохима, ММК им. Ильича перевел две доменные печи из четырех на тихий ход, чтобы поддерживать жизненно важную для предприятия газотранспортную систему.
Как сообщил Юрий Зинченко, на данный момент созданы предпосылки для возобновления поставок кокса из Авдеевки в Мариуполь: "Надеюсь в ближайшее время и завод, и город будут запитаны электричеством. После установления режима тишины, удалось восстановить железнодорожное полотно на участке Авдеевка-Очеретино. Это позволило АКХЗ сформировать еще один маршрут кокса в нашу сторону. Отдельно хочу поблагодарить губернатора нашей области Павла Ивановича Жебривского. Во многом благодаря его усилиям на несколько часов были прекращены обстрелы и ремонтники смогли ликвидировать последствия обстрелов на железной дороге. Теперь ждем от ж/д служб слаженной работы и оперативных правильных решений по доставке кокса на комбинат имени Ильича".