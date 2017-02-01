01.02.2017 / 21:20



ММК им. Ильича стабилизировал работу доменного цеха

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича перешел на работу тремя доменными печами за счет поставок кокса с "Азовстали" и Торецка. Как сообщил в своем Facebook гендиректор ММКИ Юрий Зинченко, поступление в ближайшее время еще 15 тыс. тонн кокса из Енакиево позволит создать 10-дневный запас топлива и стабилизировать работу предприятия.

"В результате оперативных управленческих решений в Метинвесте мы ожидаем поставку одного маршрута кокса с комбината "Азовсталь" и одного из Дзержинска. Еще 15 тысяч тонн кокса переадресовано с Енакиевского металлургического завода. Этих объемов хватит всего на десять суток. Но главное, что мы вышли из той критической ситуации, в которой находились еще вчера. На ММКИ на данный момент работает три доменных печи, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить сырьем все четыре", - пишет Юрий Зинченко.

Вчера, 31 января, в связи резким сокращением поставок кокса с Авдеевского коксохима, ММК им. Ильича перевел две доменные печи из четырех на тихий ход, чтобы поддерживать жизненно важную для предприятия газотранспортную систему.