01.02.2017 / 17:38



Прямой диалог Фонда Госимущества и мариупольского СРЗ обещает быть конструктивным

Начало прямого диалога между государством и арендатором положила встреча за «круглым столом» представителей Фонда Госимущества Украины и ООО «СРЗ», состоявшаяся, напомним, 26 января 2017 года. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В результате, на заседании под председательством Дмитрия Парфененко, первого заместителя председателя ФГИУ, выработан основной вектор движения по пути определения дальнейшей судьбы целостного имущественного комплекса, что положительно расценено всеми участниками.

В частности, принято решение о создании рабочей группы, в состав которой, кроме представителей центрального аппарата Фонда и его Регионального отделения в Донецкой области, войдут так же и представители ООО «СРЗ».

В ходе встречи принимающей стороной принята к рассмотрению предложенная представителями судоремонтного завода, арендующими предприятие с 2003 года, объективная дорожная карта дальнейшего развития ЦИКа с приемлемыми вариантами функционирования в условиях прифронтовой зоны и стратегическими возможностями для роста.

Также Фондом поддержано предложение арендаторов будущей рабочей группе обязательно учесть ключевые моменты в определении дальнейшей судьбы ЦИКа: сохранение отраслевого профиля единственной судоверфи на подконтрольной Украине территории Азовского моря, целостность и непрерывную работу трудового коллектива.