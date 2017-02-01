01.02.2017 / 16:55



В Мариуполе разработан план мероприятий на случай выявления африканской чумы

Представители районных администраций, поселковых советов, пограничных служб, городские управления Национальной полиции, СБУ, МЧС, руководители торгово-промышленных предприятий провели в Мариуполе заседание по вопросам профилактики и недопущению африканской чумы свиней на территории г. Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

На данный момент в Мариуполе приняты все профилактические меры по недопущению заражения свиней и разработан план мероприятий на случай выявления, - отмечают в ведомстве.

Как отметила заместитель городского головы Ксения Сухова, вопросы, которые обсудили, очень важные и со стороны городского совета все будет выполнено. «Тех решений, которые сегодня были приняты протокольно, я прошу строго придерживаться. Мы с городским головой также выйдем на областную комиссию, так как есть вспышки заболеваемости скота в области», - сказала Ксения Сухова.

Стоит отметить, что для здоровья человека данное заболевание не опасно. Одно из самых негативных последствий выявления АЧС на территории Донецкой области – ограничение экспорта продукции и потеря торгово-экономических связей с партнерами.

Напомним, 18.01.2017, при проведении обследования частного двора в г.Славянск, врачами Славянских райгосбольницы и межрайгослаборатории установлен факт диагноза АЧС.