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01.02.2017 / 16:25
В Мариуполь эвакуировали первых беженцев из Авдеевки
Сегодня в Мариуполь доставили первых беженцев из Авдеевки, в которой объявлено чрезвычайное положение. Эвакуированы были 14 человек, из них 7 - дети. Также подтвердилась информация о вывозе около 80 детей в Святогорье. Об этом, со ссылкой на правоохранителей, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Правоохранители отметили, что автобусы с людьми, желающими уехать из обстреливаемого города, сопровождают сотрудники полицейских по дорожной безопасности.
"В настоящее время 77 детей вывезено в Святогорье. В Мариуполь эвакуированы 14 человек, из них 7 детей, 6 взрослых и один человек с ограниченными возможностями. Из дома престарелых в г. Белицкое Добропольского района вывезено 20 граждан с ограниченными возможностями. Еще 13 человек эвакуированы в Покровск", - говорится в сообщении.