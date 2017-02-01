01.02.2017 / 16:25



В Мариуполь эвакуировали первых беженцев из Авдеевки

Сегодня в Мариуполь доставили первых беженцев из Авдеевки, в которой объявлено чрезвычайное положение. Эвакуированы были 14 человек, из них 7 - дети. Также подтвердилась информация о вывозе около 80 детей в Святогорье. Об этом, со ссылкой на правоохранителей, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Правоохранители отметили, что автобусы с людьми, желающими уехать из обстреливаемого города, сопровождают сотрудники полицейских по дорожной безопасности.