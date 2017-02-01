01.02.2017 / 15:37



Под Мариуполем обнаружен тайник с гранатами







На окраине Павлополя под Мариуполем обнаружен тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает ilich.in.ua. «На окраине Павлополя Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили схрон с пятью гранатами Ф-1 и РГД-5 с запалами», - говорится в сообщении. Также в селе Колядовка на Луганщине сотрудники СБУ изъяли из тайника, который был расположен в одном из помещений на территории заброшенной фермы, реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и восемь гранат РГД-5 с запалами. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.