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01.02.2017 / 14:58
В Мариуполе стартует II тур открытого XXVI чемпионата Украины по водному поло среди мужчин
С 2 по 5 февраля в Мариуполе, на базе бассейна "Нептун", состоится II тур открытого чемпионата Украины среди мужчин по водному поло, передает ilich.in.ua со ссылкой на Федерацию водного поло Украины.
Расписание игр чемпионата в плавбассейне «Нептун»:
2 февраля:
19.00 ВК «Мариуполь» - «Динамо» (Львов);
20.15 НТУ ХПИ (Харьков) - Сборная Харьковской области.
3 февраля:
10.00 Сборная Харьковской области - ВК «Мариуполь»;
11.15 НТУ ХПИ (Харьков) - «Динамо» (Львов);
19.00 Сборная Киевской области - ВК «Мариуполь»;
20.15 «Динамо» (Львов) - Сборная Харьковской области.
4 февраля:
9.30 Сборная Киевской области - «Динамо» (Львов);
10.45 ВК «Мариуполь» - НТУ ХПИ (Харьков);
13.00 Сборная Харьковской области - Сборная Киевской области.
5 февраля:
11.00 Сборная Киевской области - НТУ ХПИ (Харьков).
Положение команд после 1-го тура. 18.12 2016 г. Каменское
|
Команди
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Разница
|
место
|
"Динамо" Львов
|
4
|
4
|
-
|
0
|
12
|
52-16/+36
|
1
|
сб. Харковской обл.
|
4
|
3
|
-
|
1
|
9
|
55-21/+34
|
2
|
НТУ-ХПИ Харков
|
4
|
2
|
-
|
2
|
5
|
29-52/-23
|
3
|
ВК Мариуполь
|
4
|
1
|
-
|
3
|
4
|
26-40/-14
|
4
|
сб. Киевщины
|
4
|
0
|
-
|
4
|
0
|
16-49/-33
|
5