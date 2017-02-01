01.02.2017 / 14:58



В Мариуполе стартует II тур открытого XXVI чемпионата Украины по водному поло среди мужчин С 2 по 5 февраля в Мариуполе, на базе бассейна "Нептун", состоится II тур открытого чемпионата Украины среди мужчин по водному поло, передает ilich.in.ua со ссылкой на Федерацию водного поло Украины. Расписание игр чемпионата в плавбассейне «Нептун»: 2 февраля: 19.00 ВК «Мариуполь» - «Динамо» (Львов); 20.15 НТУ ХПИ (Харьков) - Сборная Харьковской области. 3 февраля: 10.00 Сборная Харьковской области - ВК «Мариуполь»; 11.15 НТУ ХПИ (Харьков) - «Динамо» (Львов); 19.00 Сборная Киевской области - ВК «Мариуполь»; 20.15 «Динамо» (Львов) - Сборная Харьковской области. 4 февраля: 9.30 Сборная Киевской области - «Динамо» (Львов); 10.45 ВК «Мариуполь» - НТУ ХПИ (Харьков); 13.00 Сборная Харьковской области - Сборная Киевской области. 5 февраля: 11.00 Сборная Киевской области - НТУ ХПИ (Харьков). Положение команд после 1-го тура. 18.12 2016 г. Каменское Команди И В Н П О Разница место "Динамо" Львов 4 4 - 0 12 52-16/+36 1 сб. Харковской обл. 4 3 - 1 9 55-21/+34 2 НТУ-ХПИ Харков 4 2 - 2 5 29-52/-23 3 ВК Мариуполь 4 1 - 3 4 26-40/-14 4 сб. Киевщины 4 0 - 4 0 16-49/-33 5