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01.02.2017 / 14:10
В Мариуполе "мастер по ремонту замков" обокрал квартиру
Мариупольские правоохранители задержали "мастера по ремонту замков" за кражу из квартиры.
Как сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области, поменяв замок на входной двери квартиры своего знакомого, мужчина в счет оплаты своих услуг вынес из помещения технику - телевизор, усилитель звука, «домашний кинотеатр» и DVD проигрыватель, передает ilich.in.ua.
Ранее судимый за имущественные преступления 48-летний житель Мариуполя пояснил, что во время смены замка один ключ он оставил себе «на всякий случай», не предупредив владельца. Несколько дней назад он зашел к своему знакомому попросить денег в долг, но дверь никто не открывал, тогда и пригодился припасенный ключ, - комментируют ситуацию в ведомстве.
Чужое имущество похититель планировал реализовать на рынке следующего дня. Сейчас похищенное изъято.
По указанному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье). Наказание, предусмотренное санкцией статьи - от 3 до 6 лет лишения свободы.