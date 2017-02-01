01.02.2017 / 14:10



В Мариуполе "мастер по ремонту замков" обокрал квартиру

Мариупольские правоохранители задержали "мастера по ремонту замков" за кражу из квартиры.

Как сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области, поменяв замок на входной двери квартиры своего знакомого, мужчина в счет оплаты своих услуг вынес из помещения технику - телевизор, усилитель звука, «домашний кинотеатр» и DVD проигрыватель, передает ilich.in.ua.

Ранее судимый за имущественные преступления 48-летний житель Мариуполя пояснил, что во время смены замка один ключ он оставил себе «на всякий случай», не предупредив владельца. Несколько дней назад он зашел к своему знакомому попросить денег в долг, но дверь никто не открывал, тогда и пригодился припасенный ключ, - комментируют ситуацию в ведомстве.

Чужое имущество похититель планировал реализовать на рынке следующего дня. Сейчас похищенное изъято.