01.02.2017 / 13:33



В Мариуполе почти 600 тыс. грн выделены на стипендии спортсменам

Мариупольским городским советом выделены средства на стипендии 25 спортсменам. Об этом сообщил начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«В 2016-м году спортсмены показали высокие результаты и подтвердили стипендии от Мариупольского городского совета на 2017-й год. Мариуполь поддерживал, и будет поддерживать наших спортсменов в более масштабном плане», - сказал Давид Табатадзе.

Стипендии в размере 1600 грн. получат пять молодых перспективных спортсменов и пять их тренеров, а также 10 спортсменов с особыми возможностями. По 3200 грн. выделено пяти спортсменам неолимпийских видов спорта.