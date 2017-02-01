01.02.2017 / 12:20



Мариуполец хранил опасные «сувениры» на память о войне (ФОТО)







Полицейские обнаружили опасные "сувениры" у жителя Мариуполя.

Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, боеприпасы хранились в ящике шкафа в квартире многоэтажного дома в Центральном районе города, передает ilich.in.ua.

«В шкафу среди бытовых вещей было обнаружено 5 патронов калибром 7,62 миллиметра, два холостых патрона и граната РГО», - говорится в сообщении ведомства.

Со слов хозяина квартиры, мужчина нашел вышеуказанное возле реки Кальчик и оставил себе в качестве «сувениров» на память о войне.