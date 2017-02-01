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01.02.2017 / 11:41

В Мариуполе в результате пожара пострадал мужчина

В Мариуполе в результате пожара в яме с мусором возле частного дома пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«31 января в 11:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в яме с мусором по адресу: Мариуполь, Центральный район, ул. Тополиная, возле дома. 14», - говорится в сообщении ведомства.

По прибытию к месту происшествия выяснили, что горит мусор в яме, также в ней находится человек. Спасатели изъяли мужчину, после чего работниками скорой медицинской помощи он был госпитализирован в городскую больницу № 2. Мариуполя.

Спасатели локализовали пожар на площади 6 кв. м, обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.

  
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