01.02.2017 / 11:41



В Мариуполе в результате пожара пострадал мужчина

В Мариуполе в результате пожара в яме с мусором возле частного дома пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«31 января в 11:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в яме с мусором по адресу: Мариуполь, Центральный район, ул. Тополиная, возле дома. 14», - говорится в сообщении ведомства.

По прибытию к месту происшествия выяснили, что горит мусор в яме, также в ней находится человек. Спасатели изъяли мужчину, после чего работниками скорой медицинской помощи он был госпитализирован в городскую больницу № 2. Мариуполя.