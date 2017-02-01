01.02.2017 / 11:13



Фото детей мариупольских поселков, пострадавших от войны, увидят в Верховной Раде (ФОТО)















В Мариуполе в греческом центре «Меотида» открылась фотовыставка «У войны не детское лицо». На выставке представлены 60 снимков мариупольских фотографов Льва Сандалова, Юрия Филина, Александра Бережного и Сергея Орлова. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Героями фото стали школьники, пострадавшие от боевых действий в греческих поселках Талаковка, Гранитное, Чермалык, Староигнатьевка и Сартана.

По словам главы Федерации греческих обществ Украины Александры Проценко-Пичаджи, выставка будет представлена и в других городах Украины.

«Эта выставка была задумана, прежде всего, чтобы достучаться до правительства. Мы решили провести выставку в Мариуполе, Харькове, Киеве, Греции и Верховной Раде Украины. Я думаю, что она должна кого-то зацепить, чтобы остановить войну», - сказала Александра Проценко-Пичаджи.

Как отметил председатель мариупольского фото-клуба «Матрица» Юрий Филин, для создания снимков фотографы объездили зону соприкосновения. Осенью 2016 года были создано более 3 тыс. снимков.

«Мы увидели разбитые школы, неустроенный быт, отсутствие света и воды. Но дети есть дети, они все равно радуются. Мальчишки приносят свежие гильзы, находят артефакты войны. Спросите, интересно, познавательно? – Нет, страшно», - уточнил Юрий Филин.

На открытии выставки также присутствовали и герои снимков – учащиеся школ Гранитного и Староигнатьевки.