01.02.2017 / 10:35



В Мариуполе обсудили реформу децентрализации

Состоялась встреча секретаря Мариупольского городского совета Степана Махсмы с народным депутатом Украины Владимиром Гусаком, во время которой был презентован проект «Реформы по децентрализации: поиск эффективных решений». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Степан Махсма отметил, что Мариуполь является активным участником реформы административно-территориального устройства. Но согласно генеральному плану сейчас расширение границ города возможно только с запада и востока. Что касается расширения границ на север, то, как было отмечено в ходе встречи, объединение этих территорий возможно после прекращения АТО.

Народному депутату рассказали, что существующая нормативная база по децентрализации и проведению административно-территориальной реформы создала череду управленческих проблем для Мариуполя.

В частности, требования Закона Украины «О добровольном присоединении территориальных громад» предусматривают проведение внеочередных, а не дополнительных выборов в объединенных территориальных громадах, созданных согласно Закону.

Другая проблема в том, что требования перспективного плана формирования территории громад Донецкой области предусматривают включение в состав Мариупольской ОТГ населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения: села Широкино и Кроминтерново, где сейчас проведение выборов невозможно.

Кроме того, согласно существующей модели административно-территориального устройства Мариуполь и все пригородные территории должны входить в разные административные единицы, что существенно усложняет комплексное решение градостроительных проблем для агломерации города. Отсюда вытекает еще одна проблема – невозможность развития города в середине агломерации. Иными словами: не будут учитываться агломерационные потребности расширения границ Мариуполя относительно генерального плана (для включения в границы города земли аэропорта, очистных сооружений, кольцевых автодорог).

Степан Махсма обратился к Владимиру Гусаку с тем, чтобы народный депутат оказал содействие Мариуполю, в частности, в вопросе о внесении дополнений в проект Закона Украины №4772 «О внесении изменений в некоторые законы Украины, относительно добровольного присоединения территориальных громад».

«Мы просим внести ряд положений, которые позволят эффективно запустить реформу децентрализации», - сказал секретарь совета.

Он также отметил, что буквально сегодня он отправляется в Министерство регионального развития Украины, чтобы там рассказать, как руководство города видит развитие Приазовья.

Как заметил Степан Махсма, на сегодняшний день территория Мариуполя составляет порядка 18 тысяч гектар. «В рамках Генерального плана мы обратились в Покровский и Бердянский сельские советы с просьбой, чтобы власти этих сел рассмотрели вопрос присоединения к Мариуполю», – отметил Махсма.

Владимиру Гусаку он рассказал, что сейчас 7 населенных пунктов объединяются в территориальную громаду с административным центром в Сартане, и прошли уже восемь из 10 этапов процесса. Однако, облгосадминистрация пока не может определить к какому району отнести эти населенные пункты.