01.02.2017 / 09:24



В Мариуполе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

По состоянию на 06:00 ведутся работы по восстановлению электроснабжения частного сектора в Кальмиусском районе Мариуполя.



Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, часть подстанций возобновили работу, в том числе, в районе Садки-1 и Садки-2. Из-за повреждения силового кабеля, проходящего под землей, подстанция на Азовкольце временно не работает, передает ilich.in.ua.

Как сообщил председатель Кальмиусской районной администрации Александр Царек, повреждение кабеля найдено и сейчас ведутся работы. Ориентировочно их планируют завершить до 12:00.

В результате аварии обесточена котельная снабжающая теплом ОШ №45, училище №99 и детский садик №149. Из-за отключения системы отопления, занятия в данных учреждениях временно отменены.