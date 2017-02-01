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01.02.2017 / 09:05
В Кальмиусском районе Мариуполя изъяли алкогольных и табачных изделий более чем на 21 тыс. грн (ФОТО)
В рамках распоряжения городского головы, с целью предотвращения распространения фальсификата и незаконной торговли подакцизной группы товаров на территории Мариуполя, управлением взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращению и выявлению коррупции проведен очередной рейд, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
В ходе совместного рейда были обследованы окраины нашего города, а именно поселок Каменск.
Реализация подакцизного товара без необходимого пакета документов была пресечена в продуктовом магазине по ул. Шепотиленко, 2. Ввиду отсутствия лицензий на розничную продажу алкогольных и табачных изделий, было изъято 475 единиц ликероводочной продукции на сумму 15973 грн, 294 пачки сигарет на сумму 5471грн.
По данному факту составлен протокол по ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела передадут в суд. Нерадивому предпринимателю грозит штраф от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, с конфискацией предметов торговли.