31.01.2017 / 19:49



Генеральный директор Метинвест призвал остановить военное противостояние в Авдеевке

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков призвал прекратить боевые действия в районе Авдеевки, чтобы отремонтировать линии электропередачи и возобновить подачу электричества и воды в город. Об этом говорится на сайте компании, пишет MRPL.CITY.

«Наши коллеги в Авдеевке прилагают героические усилия для разрешения данной ситуации. Однако только нашими силами, без договоренностей с участниками вооруженного конфликта решить проблему невозможно. Поэтому мы надеемся, что все стороны немедленно сядут за стол переговоров, чтобы предотвратить надвигающуюся беду. Сотрудники других предприятий Группы Метинвест не остаются в стороне от беды в Авдеевке. На предприятиях Запорожья, Кривого Рога и Мариуполя созданы штабы для помощи городу», - генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.