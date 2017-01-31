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31.01.2017 / 17:30
Мариуполь готов принять порядка 700 беженцев из Авдеевки, - Вадим Бойченко (ВИДЕО)
Мариуполь готов принять порядка 700 беженцев из Авдеевки. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, сегодня во время пресс-конференции с участием глав министерств иностранных дел Украины и Королевства Дании сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает ilich.in.ua.
По его словам, 300 человек может принять общежитие, подготовленное для Донецкого медуниверситета, еще 250 человек могут быть размещены в профилактории «Здоровье» и порядка 200 беженцев расселят в двух санаториях предприятий Группы Метинвест.
«Это все мы сложили и получили 700 людей, которых мы готовы принять», - сказал Вадим Бойченко.
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