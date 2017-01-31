31.01.2017 / 17:30



Мариуполь готов принять порядка 700 беженцев из Авдеевки, - Вадим Бойченко (ВИДЕО)

Мариуполь готов принять порядка 700 беженцев из Авдеевки. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, сегодня во время пресс-конференции с участием глав министерств иностранных дел Украины и Королевства Дании сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает ilich.in.ua.



По его словам, 300 человек может принять общежитие, подготовленное для Донецкого медуниверситета, еще 250 человек могут быть размещены в профилактории «Здоровье» и порядка 200 беженцев расселят в двух санаториях предприятий Группы Метинвест.