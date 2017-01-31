31.01.2017 / 16:47



В мариупольской Сартане частично прекращена подача газа

Сегодня днем в 13.30 в мариупольской Сартане произошло аварийное отключение газораспределяющей подстанции №2. На данный момент устанавливаются причины возникшей ситуации. Без газа остались 720 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Специалисты газовой службы устанавливают причины аварии. Как один из предполагаемых вариантов – вибрация земли вследствие массированных обстрелов.

На данный момент 720 домов поселка Сартана по улицам Крайняя, Воинов Освободителей, Эллинской, 1 Мая и других, остались без газа.