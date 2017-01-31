31.01.2017 / 16:15



Мариупольский меткомбинат вынужденно снизил производство из-за сокращения поставок сырья с Авдеевского коксохима

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича Группы Метинвест вынужденно снизил производство из-за сокращения поставок сырья с Авдеевского коксохимического завода. На данный момент выплавка чугуна осуществляется двумя печами из четырех, а запасов кокса должно хватить на 2,5 дня работы. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко, пишет MRPL.CITY.

Остатки кокса на ММК им. Ильича оцениваются в 6,3 тыс. тонн. В течение суток ожидается поступление двух ж/д маршрутов с 4,9 тыс. тонн кокса. Однако по оценкам руководителя запасов топлива на предприятии недостаточно даже с учетом ожидаемого пополнения.

«АКХЗ в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов, – говорится в посте Юрия Зинченко. – Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко – работают только две доменные печи из четырех. Наша главная задача сейчас – сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов. Запасов сырья у нас на 2,5 суток – этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах. Поэтому пока держимся и надеемся на улучшение ситуации в Авдеевке в ближайшее время!».