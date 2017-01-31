31.01.2017 / 15:12



Мариупольцев приглашают задекларировать доходы за 2016 год

Мариупольская ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области обращает внимание, что с 1 января 2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщили в ведомстве, кампания продлится до 1 мая 2017 года. Чтобы подать декларацию о доходах, гражданам следует обращаться в Центры обслуживания плательщиков по адресам:

ЦОП Жовтневого, Приморского и Центрально – Донецкого отделений Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области (ул. А. Куинджи, 93);



ЦОП Ильичевского, Западно – Донецкого и Восточно – Донецкого отделений Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области (пр. Металлургов, 193);



ЦОП Орджоникидзевского отделения Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области (ул.130 Таганрогской дивизии, 114).