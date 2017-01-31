31.01.2017 / 14:39



Мариуполь готов предоставить более тысячи мест для размещения в случае эвакуации из Авдеевки, - ДонВГА (ВИДЕО)

Мариуполь готов предоставить более тысячи мест для размещения в случае эвакуации из Авдеевки. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

"У нас готовы средства размещения по разным городам. Только что я разговаривал с мэром Мариуполя. Он готов предоставить около тысячи мест для размещения. Также у нас готовы места для размещения в Константиновке, Краматорске, Святогорске. У нас никто не останется на улице", - заявил Вилинский.

Также он отметил, что для детей из детдома в Авдеевке подготовлены места в Святогорске.