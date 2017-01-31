31.01.2017 / 13:48



Проблему обеспечения водой Мариуполя изучит оценочная миссия ЮНИСЕФ







В Мариуполь с рабочим визитом прибыла оценочная миссия ЮНИСЕФ. Цель приезда – изучить проблему обеспечения водой Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

На встрече с представителями миссии первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко рассказал, что с 2014 года город неоднократно оставался без стабильной подачи воды. Самая серьезная авария случилась три года назад. Тогда город более 11 месяцев находился на полном водоснабжении из Старокрымского водохранилища. Его ресурсы не позволяли в полной мере осуществлять подачу воды на Мариуполь, а ее качество существенно отличалось от потребительских норм.