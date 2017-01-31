31.01.2017 / 13:00



На железнодорожном вокзале Мариуполя у посетительницы изъяты наркосодержащие «лекарства» (ФОТО)











Правоохранители, которые несут службу на железнодорожном вокзале Мариуполя, помешали женщине принять опий в уборной. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

О том, что в мужской туалет уже не впервые приходят мужчина с женщиной, правоохранителям сообщила работница железнодорожного вокзала. Сотрудники Центрального отдела полиции выяснили, что это гражданские супруги. Девушка работает в питейном заведении поблизости. Когда пара зашла в помещение, полицейские проследовали за ними. На момент встречи с нарядом, в состав которого входит и инспектор-кинолог со служебной собакой, злоумышленница уже успела достать из кармана шприц. Сначала 25-летняя местная жительница объяснила, что это лекарства, которые ей прописали в местной больнице, однако уже через минуту призналась в наркотической зависимости.