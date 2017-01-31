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Главная / Лента новостей / С 1 февраля для мариупольских сердечников, диабетиков и астматиков подешевеют лекарства?

31.01.2017 / 12:11

С 1 февраля для мариупольских сердечников, диабетиков и астматиков подешевеют лекарства?

В Украине с 1 февраля некоторые лекарства подешевеют. Минздрав вводит госрегулирование медпрепаратов для сердечников, диабетиков и астматиков. В соответствии с приказом Минздрава № 1423 "Об утверждении Порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен", аптекам запрещено продавать 89 наименований лекарственных средств с 21 действующим веществом дороже, чем установлено правительством. Иначе – штраф.

Об этом сообщает 112 канал, передает ilich.in.ua.

Также в рамках медреформы в Украине должна быть запущена программа реимбурсации - государственной компенсации за покупку лекарств. Это когда врач выписывает пациенту препарат, тот идет в аптеку, получает его бесплатно, а государство затем возмещает поставщику средства. Такая практика существует во многих странах мира, у нас она должна заработать с 1 апреля этого года. Однако прежде правительство намерено добиться адекватных цен.

На первом этапе государственное регулирование цен на лекарства внедряется по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Был разработан реестр, куда попали 89 препаратов, разработанных на основании 21 действующего вещества - международного непатентованного названия (МНН). И именно действующее вещество, а не название препарата, врачей обяжут вписывать в рецепты.

В Минздраве надеются, что эти меры смогут сломать коррупционные схемы и побороть монополии на фармацевтическом рынке. На эти препараты и будет распространяться программа реимбурсации, на что в бюджете-2017 заложено 500 млн гривен. То есть, при назначении пациенту лечения доктор обязан не указывать название препарата, которым тот будет лечиться, а выписывать лечащее вещество и его дозировку, а пациент уже сам будет решать, какой препарат покупать.

Правда эксперты утверждают, что на практике это приведет к обратному – цены снизятся лишь на более дешевые препараты, зато эффективные, но дорогие западные - исчезнут. Кроме того, могут подешеветь одни препараты, но подорожают остальные, чтобы компенсировать убытки.

  
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