31.01.2017 / 11:39



Мариуполь с визитом посетит французский министр

В Мариуполь с визитом прибывает Министр, Государственный секретарь при министерстве иностранных дел и международного развития, по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекля в сопровождении Посла Франции в Украине Изабель Дюмон, Министра оккупированных территорий и ВПЛ Вадима Черныша, Министра социальной политики Андрея Ревы. Об этом пишет MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В Донецкой ОГА сообщили, что «этот визит станет поводом восстановить поддержку со стороны Франции процесса урегулирования конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений, а также программу реформ, которую проводит украинское правительство».