31.01.2017 / 11:01



В Мариуполе выберут новых директоров учреждений культуры

Мариупольский горсовет объявил конкурс на должности директоров шести коммунальных предприятий города. Заявки на участие в конкурсе мариупольцы могут подавать до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В связи с изменениями законодательства Украины, касающихся контрактной формы работы в сфере культуры, Департамент культурно-общественного развития Мариупольского горсовета объявил конкурс на должности директоров Городского Дворца культуры, Дворца культуры «Чайка», Дома культуры им. Кацы (Сартана), Дома культуры в пос. Каменск, Мариупольского краеведческого музея, Централизованной библиотечной системы для взрослых.

Требования к кандидатам: высшее образование, стаж работы в сфере культуры не менее трех лет, владение государственным языком и способность по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, выполнять соответствующие должностные обязанности.