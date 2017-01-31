31.01.2017 / 10:23



В мариупольском посёлке Волонтёровка появится первое дошкольное учреждение

В поселке Волонтеровка в Кальмиусском районе Мариуполя впервые появится детский сад. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Детский сад разместят в отремонтированном корпусе школы №39. В Мариупольском горсовете отмечают, что дошкольное учреждение сможет принять до ста детей возрастом от 2 до 7 лет.

«Так сложилось, что исторически в этом микрорайоне никогда не было детского сада. Услышав просьбы родителей и депутатского корпуса, мы приняли решение создать здесь полноценное современное дошкольное учреждение», - рассказал городской голова Вадим Бойченко, который приехал посмотреть на ход ремонта.

По его словам, открытие детского сада в этом районе потребует 17 миллионов гривен, но благодаря системе «ProZorro» из городского бюджета сэкономили порядка 2,5 миллиона гривен.

В трехэтажном здании будут пищеблок, медицинский блок, прачечная, бытовые помещения, ясельная и дошкольные группы, музыкальный и спортивный зал. В яслях усилят наружные и внутренние стены, а также реконструируют кровлю.