31.01.2017 / 09:39



В мариупольском ЦНАПе можно зарегистрировать общественную организацию Со вчерашнего дня Центр предоставления административных услуг в Мариуполе принимает документы на регистрацию общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua. «Центр предоставления административных услуг информирует о том, что с 30.01.2017 года начаты консультации и прием документов по поводу регистрации общественных организаций», - говорится в сообщении ведомства.



График приема документов на соответствующие административные услуги: Пн-Чт — с 9:00 до 14:00; Пт — с 9:00 до 13:00.

