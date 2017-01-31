31.01.2017 / 09:07



Сегодня в Кальмиусском районе Мариуполя ремонтные работы с отключением холодной воды Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами по адресу М. Мазая уч/ №4 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: ул. Литейная, ОШ №20; ЦТП-2, 3; кот. 777; ул. Литейная 1-57; Новостепная, 1-19; Контрольная, 1-56; пер. Студенческий, 1-9; Фруктовая, 1-57; Н. Жизнь, 1-25; Сормовская, 2-16; Вузовская, 1-9; Металлургов, 156-219; Сеченова, 79-96; Монтажная, 1-7; Покрышкина, 16, 19, 99.