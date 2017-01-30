30.01.2017 / 17:44



В Мариуполе состоится презентация социального конкурса «Город – нашими руками»

В Мариуполе состоится презентация социального конкурса «Город – нашими руками». В 2017 году организаторы предлагают участникам социального проекта гранты от Группы Метинвест в размере до 100 тыс. грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

С каждым годом интерес к конкурсу возрастает, - отмечают организаторы. За пять лет жюри оценило более 400 заявок, было реализовано 75 проектов на сумму около 5 миллионов гривен.