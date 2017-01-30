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30.01.2017 / 17:15

Мариупольцев приглашают на выставку картин художника Леонида Бондаренко (ФОТО)







В художественном музее им. А.И. Куинджи открылась выставка картин талантливого художника, почетного гражданина Мариуполя Леонида Бондаренко. Персональная выставка посвящена памяти мастера, ушедшего из жизни год назад. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

На выставке можно будет увидеть 80 работ, представляющих ретроспективу творчества автора. Члены семьи мастера к открытию выставки подготовили каталог его работ. В нем были представлены произведения художника, которые остались в собственности родных талантливого живописца, и его фотографии разных лет.

Леонид Иванович Бондаренко родился в в селе Вознесенское Ростовской области. Учителями по профессии он считал В.Арнаутова, Н. Бендрика, А.Кечеджи. С 1956 года Бондаренко - участник городских, с 1958-го – областных и республиканских выставок. В 1971 году он становится членом Союза художников СССР, в 1992 году – членом Союза художников Украины. Любимые жанры Бондаренко – пейзаж и натюрморт. В них мастер наиболее убедителен.

Леонид Иванович Бондаренко никогда не забывал о своих корнях. Это видно по числу полотен с изображением милых его сердцу мест. Эти пейзажи отличаются особой душевностью и теплотой. Природа в картинах Бондаренко одухотворенная, что придает им особый философский смысл, тонкое звучание.

Особой энергетикой, ярким, сочным колоритом завораживают натюрморты художника.

Мастер умел видеть в жизни то, что наиболее созвучно его душе, писал об этом просто, точно и правдиво.

Выставка картин из собрания семьи художника  будет экспонироваться до 26 февраля.

 

  
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