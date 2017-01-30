30.01.2017 / 16:59



Стратегические объекты Мариуполя будут охранять правоохранители Прикарпатья

Раз в два месяца прикарпатские полицейские прибывают в Донецкую область в качестве подкрепления для местных правоохранителей. Сегодня закончилась двухмесячная командировка приданных сил из Ивано-Франковской области, на смену которым прибыл новый сводный отряд. Стратегически важные объекты Мариуполя отныне под их тщательным контролем. Об этом, со ссылкой на пресс-службу полиции региона, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Для командира батальона Богдана Рокетского это была уже 15-я ротация. Некоторые из его подчиненных приехали сюда в третий раз, для других командировки - обычное дело. Участковые, следователи, оперативные сотрудники в течение 60 дней бок о бок дежурили на стратегически важных объектах, в частности на блокпостах, участвовали в отработке населенных пунктов по всей Донецкой области», - рассказывают в ведомстве.

За это время гости из Прикарпатья задержали несколько участников НВФ, среди которых и боевик с террористической группировки «Восток».