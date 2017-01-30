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30.01.2017 / 16:26
При обнаружении случаев переохлаждения мариупольцы могут обратиться в экстренные и дежурные службы
В Мариуполе несколько дней держится сильный мороз, в связи с чем возможны случаи обморожения и переохлаждения.
Пресс-служба Мариупольского горсовета призывает мариупольцев не быть равнодушными.
«Если вы заметили человека с переохлаждением, не будьте равнодушны! Обращайтесь в экстренные службы или к дежурным районных администраций», - говорится в сообщении ведомства.
Номера телефонов:
Экстренные службы:
скорая медицинская помощь — 103;
полиция — 102.
Дежурная служба районных администраций:
Центральный район — 54-37-14;
Кальмиусский район — 47-60-63;
Левобережный район — 22-13-80; 22-31-76;
Приморский район — 37-00-73.