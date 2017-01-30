30.01.2017 / 16:26



При обнаружении случаев переохлаждения мариупольцы могут обратиться в экстренные и дежурные службы

В Мариуполе несколько дней держится сильный мороз, в связи с чем возможны случаи обморожения и переохлаждения.

Пресс-служба Мариупольского горсовета призывает мариупольцев не быть равнодушными.

«Если вы заметили человека с переохлаждением, не будьте равнодушны! Обращайтесь в экстренные службы или к дежурным районных администраций», - говорится в сообщении ведомства.

Номера телефонов:

Экстренные службы:

скорая медицинская помощь — 103;

полиция — 102.

Дежурная служба районных администраций:

Центральный район — 54-37-14;

Кальмиусский район — 47-60-63;

Левобережный район — 22-13-80; 22-31-76;