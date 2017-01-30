30.01.2017 / 15:39



С рабочим визитом Мариуполь посетит Министр иностранных дел Королевства Дания Мариуполь с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Отмечается, что поездка в Мариуполь запланирована на 31 января, возможно, это будет совместный визит глав украинского и датского внешнеполитических ведомств. Они посетят города Днепр и Мариуполь с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состоянии имплементации Минских договоренностей.