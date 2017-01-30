30.01.2017 / 14:55



В Мариуполе стартует программа помощи переселенцам по приобретению продуктов питания и гигиены

В Мариуполе стартует программа помощи по приобретению продуктов питания и средств гигиены для семей переселенцев. Об этом объявляет БФ «Каритас Мариуполь», передает ilich.in.ua.

Получить помощь смогут переселенцы из социально незащищенных слоев, которые впервые обращаются в фонд «Каритас».

На помощь могут рассчитывать многодетные семьи, одинокие матери или отцы, опекуны несовершеннолетних детей, родители с детьми до двух лет и беременные женщины, инвалиды 1, 2 группы и тяжелобольные, пенсионеры, получающие минимальную пенсию.

При себе необходимо иметь оригиналы паспорта, идентификационного кода, действительной справки ВПЛ (при наличии статуса), свидетельство о рождении детей, идентификационный код детей (при наличии), документы для подтверждения категории.