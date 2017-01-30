30.01.2017 / 14:16



Под Мариуполем задержали плавсредства, которые вышли в море вне пунктов базирования (ФОТО)















Три плавсредства, которыми нарушители вышли вне пунктов базирования в Азовское море, были обнаружены пограничниками на Донетчине за минувшие сутки. Нарушителей задержали в результате проведения совместных мероприятий пограничники отдела «Ялта» Донецкого отряда, военнослужащие мобильной пограничной заставы «Мариуполь» и представителями оперативного подразделения Мариупольского отряда морской охраны. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Два маломерные лодки типа «Мотобаркас и «Тунец» охранники границы задержали в районе базы отдыха «Мортадель» вчера утром и около полудня. На одном из плавсредств находилось 3 граждан Украины, на другом – 2 украинцев.

Еще один маломерный плавсредство типа «Тунец», на котором было 3 наших соотечественников, пограничники задержали в районе н.п. Юрьевка.