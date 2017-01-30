30.01.2017 / 13:40



В Мариуполе прошли состязания по военному жиму (ФОТО)















В годовщину памяти битвы под Крутами в Мариуполе прошли состязания по военному жиму. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщают в ОО «Центр социально-культурного развития», соревнования прошли среди мастеров спорта, бойцов ВСУ, НГУ, полка «Азов», а также начинающих атлетов. Среди участников состязаний были женщины. Возраст участников турнира - от 13-ти до 67-ми лет.

«Военный жим – это новый, все больше набирающий популярность в мире, вид силового спорта. Среди солдат в командном зачете в номинации «милитари» 1 место заняли бойцы ВСУ, 2-е досталось Нацгвардии, а 3-е солдатам «Азова» Также среди спортсменов был проведен абсолютный зачет и определены победители в различных весовых категориях», - уточняют в Центре СКР.