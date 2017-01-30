30.01.2017 / 12:08



В Мариуполе реализуют социальный проект «Мариуполь. Жемчужины мысли» (ФОТО)















Скоро улицы Мариуполя станут еще ярче. Центральная райадминистрация города выступила инициатором реализации на территории района социального проекта под названием «Мариуполь. Жемчужины мысли», предложенного Арт-студией «Четвертый путь». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua. Цель проекта - развитие культуры, повышение эстетической привлекательности архитектуры города, слияние модификации Мариуполя с мировыми тенденциями street-арта. В рамках реализации проекта уже состоялась встреча представителей арт-студии с председателями ОСМД. На ней представили иллюстрированные материалы по украшению городского пейзажа художественными произведениями и наследием мировой литературы.