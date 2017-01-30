30.01.2017 / 11:24



В Мариуполе перевозчикам запретят поднимать тарифы?

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки, передает Правительственный портал.

«Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородних пассажирских перевозок в маршрутных такси», - сказал Павел Розенко.