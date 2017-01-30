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30.01.2017 / 10:48
Последствия лютых морозов в Мариуполе: обморожения и переохлаждения
Установившиеся на минувших выходных в Мариуполе морозы привели к тому, что обморожения и переохлаждения получили пятеро бомжей.
Как сообщает MRPL.CITY со ссылкой на сообщение больницы экстренной медицины, в субботу на улице в Центральном районе города бригада скорой помощи подобрала двоих бездомных в состоянии алкогольного опьянения и доставила в лечебное учреждение с общим переохлаждением организма,передает ilich.in.ua.
В воскресенье двое бездомных мужчин, 42 и 49 лет, и 77-летняя женщина также пострадали от холода и были госпитализированы. У одного из замерзших медики диагностировали обморожение обеих стоп I-II степени.