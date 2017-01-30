30.01.2017 / 10:48



Последствия лютых морозов в Мариуполе: обморожения и переохлаждения

Установившиеся на минувших выходных в Мариуполе морозы привели к тому, что обморожения и переохлаждения получили пятеро бомжей.

Как сообщает MRPL.CITY со ссылкой на сообщение больницы экстренной медицины, в субботу на улице в Центральном районе города бригада скорой помощи подобрала двоих бездомных в состоянии алкогольного опьянения и доставила в лечебное учреждение с общим переохлаждением организма, передает ilich.in.ua .