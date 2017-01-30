30.01.2017 / 09:15



Для мариупольцев с февраля изменятся цены за Интернет и кабельное телевидение

С февраля в Мариуполе поднимутся цены на Интернет и кабельное телевидение. Об этом говорится на сайтах популярных в городе провайдеров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Провайдеры объясняют изменение тарифов вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги».

«Внешние интернет-каналы, междугородний магистральный транспорт подорожали на 35%. Стоимость использования объектов инфраструктуры выросла на 300%. Стоимость коммунальных услуг возросла на 25%», - пишут на сайте ведущего в Мариуполе провайдера.