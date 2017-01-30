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Главная / Лента новостей / Для мариупольцев с февраля изменятся цены за Интернет и кабельное телевидение

30.01.2017 / 09:15

Для мариупольцев с февраля изменятся цены за Интернет и кабельное телевидение

С февраля в Мариуполе поднимутся цены на Интернет и кабельное телевидение. Об этом говорится на сайтах популярных в городе провайдеров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Провайдеры объясняют изменение тарифов вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги».

«Внешние интернет-каналы, междугородний магистральный транспорт подорожали на 35%. Стоимость использования объектов инфраструктуры выросла на 300%. Стоимость коммунальных услуг возросла на 25%», - пишут на сайте ведущего в Мариуполе провайдера.

Так, за тарифный план « Сёрф+» с Интернетом со скоростью 10 Мбит/с и 50 каналами IPTV компания «Тринити» будет брать 109 гривен. Без цифрового телевидения – 79 гривен. Тарифный план «Медиа КТВ» с Интернетом 100 Мбит/с и 74 кабельными телеканалами обойдется в 149 гривен. Провайдер «Гризли» предлагает тариф «Комплекс 100» с Интернетом со скоростью 100 Мбит/с и 74 кабельными телеканалами за 148 гривен. Без телевидения и с Интернетом 10 Мбит/с есть тарифный план за 78 гривен. В тарифном плане «Социальный» провайдера «Хитлайн» Интернет 10 Мбит/с и 70 каналов будут стоить 70 гривен. Тариф «Оптимальный», который включает Интернет со скоростью 100 Мбит/с, обойдется в 118 гривен. 

 

  
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