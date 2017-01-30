|
30.01.2017 / 09:00
Мариупольчанка хранила для самообороны гранату
Полицейские изъяли гранату у мариупольчанки, которую та хранила для самообороны. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Боеприпас был спрятан среди личных вещей в жилой квартире многоэтажки, где живет подследственная. Владелица объяснила, что нашла ее в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты.
Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Граната направлена на исследование.