30.01.2017 / 09:00



Мариупольчанка хранила для самообороны гранату

Полицейские изъяли гранату у мариупольчанки, которую та хранила для самообороны. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.



Боеприпас был спрятан среди личных вещей в жилой квартире многоэтажки, где живет подследственная. Владелица объяснила, что нашла ее в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты.